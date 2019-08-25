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Дальнее зарубежье 25.08.2019 20:47

Трамп сообщил о возможном скором заключении крупного торгового соглашения с Японией

Торговое соглашение с Японией может быть заключено совсем скоро, сообщил в воскресенье в Биаррице президент Трамп журналистам, сопровождающим его на саммите G7.

"Мы работаем над ним (над торговым соглашением). Это очень крупное соглашение, самое серьезное соглашение с Японией. Если все пойдет хорошо, то (детали) мы, возможно, узнаем к концу этой встречи", - сказал он во время выхода к журналистам вместе с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]