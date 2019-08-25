Трамп сообщил о возможном скором заключении крупного торгового соглашения с Японией

Торговое соглашение с Японией может быть заключено совсем скоро, сообщил в воскресенье в Биаррице президент Трамп журналистам, сопровождающим его на саммите G7.

"Мы работаем над ним (над торговым соглашением). Это очень крупное соглашение, самое серьезное соглашение с Японией. Если все пойдет хорошо, то (детали) мы, возможно, узнаем к концу этой встречи", - сказал он во время выхода к журналистам вместе с японским премьер-министром Синдзо Абэ.