Зариф прибыл в Биарриц, где проходит G7

Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц, где проходит саммит стран "группы семи", сообщает Associated Press.

О программе иранского министра в Биаррице пока не сообщается. Западные СМИ лишь отмечают, что Зариф будет проводить встречи "на полях" G7.

Иранская ядерная проблема - одна из наиболее активно обсуждаемых тем на саммите G7.