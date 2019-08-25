Зариф прибыл в Биарриц, где проходит G7

Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц, где проходит саммит стран "группы семи", сообщает Associated Press.
О программе иранского министра в Биаррице пока не сообщается. Западные СМИ лишь отмечают, что Зариф будет проводить встречи "на полях" G7.
Иранская ядерная проблема - одна из наиболее активно обсуждаемых тем на саммите G7.
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