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Регион 25.08.2019 17:59

Зариф прибыл в Биарриц, где проходит G7

Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц, где проходит саммит стран "группы семи", сообщает Associated Press.

О программе иранского министра в Биаррице пока не сообщается. Западные СМИ лишь отмечают, что Зариф будет проводить встречи "на полях" G7.

Иранская ядерная проблема - одна из наиболее активно обсуждаемых тем на саммите G7.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]