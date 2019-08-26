Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.08.2019 08:04

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу - газета

Президент США Дональд Трамп на саммите во французском Биаррице поспорил со своими коллегами-лидерами G7 по поводу его желания вернуть Россию для участия в группе, сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно их данным, Трамп усиленно доказывал, что президент РФ Владимир Путин должен быть приглашен обратно через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашней G8 из-за Крыма.

Как отмечают источники издания, из присутствовавших мировых лидеров идею президента США поддержал только уходящий премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а нейтральную позицию занял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Остальные лидеры, в частности, премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон решительно выступили против этого предложения.

По словам европейского дипломата, большинство лидеров настаивали на том, что G-7 - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", поэтому президент Путин, который, по их мнению, не представляет эти ценности, не может вернуться.

Тем временем, по данным дипломатического источника, Трамп не разделил эту точку зрения. По его словам, президент США утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию к участию в саммите.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о возвращении России в "группу восьми" обсуждается.

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.

По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, G7, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США - Bloomberg Здоровье Уилана под угрозой - посольство США "Союзу" не удалось пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции - NASA Госдеп США подтвердил, что 2-й пакет санкций против РФ по делу Скрипалей вступает в силу 26 августа Все страны должны выполнять обязательства по информированию о ядерных ЧП - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]