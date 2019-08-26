Болтон призвал не допустить выгрузки иранской нефти с танкера Adrian Darya

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что необходимо предпринять все возможное, чтобы не допустить выгрузки иранской нефти с танкера Adrian Darya, оказавшегося в центре международного скандала.

"Все средства задействованы в кампании по остановке Ирана от финансирования террора, дестабилизации мира и нарушения международных санкций. Нельзя допустить выгрузки нелегальной нефти, направляющейся в Турцию на танкере Adrian Darya 1, в порту или в море", - написал Болтон в своем твиттере.

Ранее стало известно, что экипаж иранского нефтяного танкера Adrian Darya, оказавшегося в центре международного скандала, сменил порт назначения на Мерсин в Турции.

Мерсин расположен в 200 км от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, куда изначально направлялся танкер, согласно версии гибралтарских властей.

После выхода из Гибралтара пунктом назначения экипаж танкера называл порт Каламата в Греции.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.