Израиль в понедельник нанес авиаудары по сектору Газа - израильские военные

В понедельник в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по позициям движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили израильские военные.
Сообщений о возможных потерях не поступало.
Накануне, как сообщалось, из сектора Газа по территории Израиля были пущены три ракеты. Две из них были сбиты средствами ПВО Израиля, информации о том, что произошло с третьей ракетой, не поступало.
Израильское военное командование подтвердило в ночь на минувшее воскресенье, что нанесло в субботу вечером серию авиаударов по объектам к югу от сирийской столицы Дамаска. Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс".
Целью авиаударов было предотвращение атак на северные районы Израиля.
Предполагалоь, что иранские бойцы и шиитские ополченцы собирались в ближайшие дни атаковать израильскую территорию при помощи беспилотников.
Ранее сирийские СМИ сообщили об отражении атаки в небе над Дамаском.
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