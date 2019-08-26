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Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита "Большой семерки" во французском Биаррице сообщила о желании Парижа и Берлина как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России, сообщило издание Deutsche welle.

"Встречу на высшем уровне в "нормандском формате" стоит провести для содействия определенным успехам в Минском процессе, убеждена канцлер ФРГ. Местом проведения саммита должно стать Париж", - сказано в сообщении на сайте издания в воскресенье вечером со ссылкой на немецкое информагентство Dpa.

По словам Меркель, она и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась "очень быстро" после проведения подготовительной встречи советников в "нормандском формате", а при необходимости - и министров иностранных дел. Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в Германии еще в 2016 году.

По словам Меркель, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 24 августа озвучивались разные оценки, но она от имени Германии дала четко понять, что нужен прогресс в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7.

Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

В июле 2019 в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, "ЧЕТВЕРКА", САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]