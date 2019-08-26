Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита "Большой семерки" во французском Биаррице сообщила о желании Парижа и Берлина как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России, сообщило издание Deutsche welle.
"Встречу на высшем уровне в "нормандском формате" стоит провести для содействия определенным успехам в Минском процессе, убеждена канцлер ФРГ. Местом проведения саммита должно стать Париж", - сказано в сообщении на сайте издания в воскресенье вечером со ссылкой на немецкое информагентство Dpa.
По словам Меркель, она и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась "очень быстро" после проведения подготовительной встречи советников в "нормандском формате", а при необходимости - и министров иностранных дел. Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в Германии еще в 2016 году.
По словам Меркель, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 24 августа озвучивались разные оценки, но она от имени Германии дала четко понять, что нужен прогресс в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7.
Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.
В июле 2019 в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".
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