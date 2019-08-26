Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Экология 26.08.2019 08:56

Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы для борьбы с ураганами - СМИ

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности изучить использование ядерных бомб для борьбы с ураганами, угрожающими стране, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и он разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?" - привел слова Трампа во время одного из брифингов по ураганам источник портала.

Президент США также поднимал эту идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. В записке совета национальной безопасности США от 2017 года описывается разговор, в котором Трамп спросил, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы остановить их от удара США.

Источник портала уточнил, что в данной записке нет слова "ядерный". По его словам, президент просто говорил о бомбардировках ураганов.

Высокопоставленный чиновник администрации президента сообщил порталу на просьбу прокомментировать информацию: "Мы не комментируем частные дискуссии, которые президент мог или не мог иметь со своей командой национальной безопасности".

Другой высокопоставленный сотрудник администрации заявил, что цель президента - "не допустить, чтобы катастрофический ураган ударил по материку, не так уж плоха".

Отмечается, что идея использования ядерного оружия для разрушения ураганов высказывалась и раньше. Впервые идея о том, что взрыв ядерной бомбы над глазом урагана может быть использован для противодействия конвекционным потокам, относится к эпохе 34-го президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (1953-1961 гг). Тогда ее предложил правительственный ученый.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, БОМБЫ, УРАГАНЫ


Похожие новости


Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается Джонсон призвал США "пойти на компромисс" для заключения торговой сделки Трамп в сентябре и октябре усилит пошлины на китайские товары Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США В Белом доме подтвердили разговор Трампа с Макроном, не уточняя, обсуждалась ли идея возвращения РФ в G8 В Дании оскорбились переносом визита Трампа из-за Гренландии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]