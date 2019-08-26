Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы для борьбы с ураганами - СМИ

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности изучить использование ядерных бомб для борьбы с ураганами, угрожающими стране, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и он разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?" - привел слова Трампа во время одного из брифингов по ураганам источник портала.

Президент США также поднимал эту идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. В записке совета национальной безопасности США от 2017 года описывается разговор, в котором Трамп спросил, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы остановить их от удара США.

Источник портала уточнил, что в данной записке нет слова "ядерный". По его словам, президент просто говорил о бомбардировках ураганов.

Высокопоставленный чиновник администрации президента сообщил порталу на просьбу прокомментировать информацию: "Мы не комментируем частные дискуссии, которые президент мог или не мог иметь со своей командой национальной безопасности".

Другой высокопоставленный сотрудник администрации заявил, что цель президента - "не допустить, чтобы катастрофический ураган ударил по материку, не так уж плоха".

Отмечается, что идея использования ядерного оружия для разрушения ураганов высказывалась и раньше. Впервые идея о том, что взрыв ядерной бомбы над глазом урагана может быть использован для противодействия конвекционным потокам, относится к эпохе 34-го президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (1953-1961 гг). Тогда ее предложил правительственный ученый.