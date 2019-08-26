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Это интересно 26.08.2019 09:10

Корабль "Союз МС-13" с экипажем перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13", на борту которого находится его экипаж, перестыковался с модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на модуль МИМ2, передаёт корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полётами.

В 06:35 мск "Союз МС-13", на борту которого командир корабля Александр Скворцов и два бортинженера Лука Пармитано и Эндрю Морган, отстыковался от причального модуля "Звезда", а затем в ручном режиме был пристыкован к МИМ2.

Стыковка состоялась в 07:00 мск.

Перед этим корабль отошёл от "Звезды" и станции на безопасное расстояние, а затем приблизился к модулю МИМ2.

Перед перестыковкой экипаж корабля надел полётные скафандры и сел в корабль, люки которого закрыли в 3:30 мск. В случае проблем, не позволяющих совершить стыковку, "Союз МС-13" мог совершить посадку для безопасности экипажа.

После стыковки экипаж "Союз МС-13" перейдёт на МКС. Это произойдёт после выравнивания давления между кораблём и станцией примерно через два часа.

Во вторник к модулю "Звезда" должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR. До этого, в понедельник, в 08:30 мск этот корабль также совершит специальный манёвр, чтобы во вторник совершить вторую попытку стыковки с МКС.

Она намечена на 6:12 мск вторника.

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным, причиной неудачи стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на ближнем участке приближения корабля к станции во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс".

Как сообщил ранее журналистам руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев, космонавтам придётся заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно.

В 08:30 мск в субботу "Союз МС-14" должен был пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались его колебания, что не позволило системе автоматической стыковки "Курс" пристыковать "Союз" к МКС. В данный момент корабль уведен на безопасное расстояние. Новая попытка стыковки была перенесена на резервную дату - понедельник, а затем на вторник.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 мск в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту корабля человекоподобный робот FEDOR.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, СОЮЗ, ПЕРЕСТЫКОВКА


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