Китайский вице-премьер за решение торговых разногласий с США путем переговоров - СМИ

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ высказался в пользу решения проблем в китайско-американской торговле путем мирных и спокойных переговоров, сообщила китайская газета Chongqing Morning Post.

Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами, заявил об этом, выступая на конференции в китайском мегаполисе Чунцине на юго-западе страны.

"Мы стремимся к тому, чтобы решить все проблемы путем консультаций сотрудничества в спокойной обстановке, и решительно выступаем против эскалации торговой войны", - приводит издание выдержки из выступления виц-премьера.

Он подчеркнул: "Мы считаем, что эскалация этой войны не выгодна Китаю, Соединенным Штатам, а также не отвечает интересам всех народов планеты".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

Он заявил об этом после того, как Пекин официально информировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд.

Китайские СМИ в понедельник повергли намерения Трампа жесткой критике.

Так, англоязычная газета China Daily в редакционной статье предупредила, что Вашингтону "никогда не будет позволено взять под контроль судьбу Китая".

"Стало абсолютно ясно, что тарифная война американской администрации против Китая политически мотивирована. То, что Вашингтон хочет от своего крупнейшего торгового партнера - это вынудить его довольствоваться ролью второй скрипки и смиренно выполнять все американские требования", - отметило издание.

Оно подчеркнуло: "Вашингтон вновь взял на себя инициативу по эскалации борьбы в надежде, что Пекин бросит на ринг полотенце как можно раньше. Но Пекин рассматривает торговую войну как неизбежное испытание огнем, из которого страна выйдет более сильной".

Global Times написала, что для американских компаний потеря китайского рынка равносильна самоубийству.

"Американские компании могут инвестировать в Китай и работать на китайском рынке. Но если некоторые из них захотят подчиниться приказу Трампа, и присоединиться к торговой войне Вашингтона, результат будет мрачным. Решение об отказе от китайского рынка - это просто самоубийство", - говорится в редакционной статье газеты.