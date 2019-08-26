Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.08.2019 09:23

Китайский вице-премьер за решение торговых разногласий с США путем переговоров - СМИ

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ высказался в пользу решения проблем в китайско-американской торговле путем мирных и спокойных переговоров, сообщила китайская газета Chongqing Morning Post.

Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами, заявил об этом, выступая на конференции в китайском мегаполисе Чунцине на юго-западе страны.

"Мы стремимся к тому, чтобы решить все проблемы путем консультаций сотрудничества в спокойной обстановке, и решительно выступаем против эскалации торговой войны", - приводит издание выдержки из выступления виц-премьера.

Он подчеркнул: "Мы считаем, что эскалация этой войны не выгодна Китаю, Соединенным Штатам, а также не отвечает интересам всех народов планеты".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

Он заявил об этом после того, как Пекин официально информировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд.

Китайские СМИ в понедельник повергли намерения Трампа жесткой критике.

Так, англоязычная газета China Daily в редакционной статье предупредила, что Вашингтону "никогда не будет позволено взять под контроль судьбу Китая".

"Стало абсолютно ясно, что тарифная война американской администрации против Китая политически мотивирована. То, что Вашингтон хочет от своего крупнейшего торгового партнера - это вынудить его довольствоваться ролью второй скрипки и смиренно выполнять все американские требования", - отметило издание.

Оно подчеркнуло: "Вашингтон вновь взял на себя инициативу по эскалации борьбы в надежде, что Пекин бросит на ринг полотенце как можно раньше. Но Пекин рассматривает торговую войну как неизбежное испытание огнем, из которого страна выйдет более сильной".

Global Times написала, что для американских компаний потеря китайского рынка равносильна самоубийству.

"Американские компании могут инвестировать в Китай и работать на китайском рынке. Но если некоторые из них захотят подчиниться приказу Трампа, и присоединиться к торговой войне Вашингтона, результат будет мрачным. Решение об отказе от китайского рынка - это просто самоубийство", - говорится в редакционной статье газеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЧИНОВНИК, США, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


Суд Китая рассмотрит апелляцию экс-чиновника Бо Силая Высокопоставленный китайский чиновник предстанет перед судом по обвинению в предательстве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]