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СНГ 26.08.2019 12:16

В Швеции рассчитывают на визит Лаврова в октябре

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон надеется, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит королевство в октябре.

"Я надеюсь, что министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Умео в начале октября. Там 3-4 октября будет проходить Европейский арктический форум и встреча министров иностранных дел стран-участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона", - сказал Эриксон в интервью "Интерфаксу".

По его словам, если Лавров приедет в Швецию, то в ходе визита состоится его двухсторонняя встреча с главой МИД королевства.

"Кроме того, в следующем году в Швеции пройдет Конференция ООН по дорожной безопасности. Министр инфраструктуры Швеции Тумас Энерот, который у нас ответственен за дорожную безопасность, будет председателем этой конференции. Мы надеемся, что на конференцию сможет приехать российский министр, отвечающий за эту сферу - министр внутренних дел Владимир Колокольцев", - сказал посол.

Как отметил дипломат, визит президента РФ Владимира Путина в Швецию маловероятен, "тем более, что мы только что встретились на этом уровне".

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посещал Санкт-Петербург в апреле для участия в Арктическом форуме.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]