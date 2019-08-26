В Швеции рассчитывают на визит Лаврова в октябре

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон надеется, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит королевство в октябре.

"Я надеюсь, что министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Умео в начале октября. Там 3-4 октября будет проходить Европейский арктический форум и встреча министров иностранных дел стран-участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона", - сказал Эриксон в интервью "Интерфаксу".

По его словам, если Лавров приедет в Швецию, то в ходе визита состоится его двухсторонняя встреча с главой МИД королевства.

"Кроме того, в следующем году в Швеции пройдет Конференция ООН по дорожной безопасности. Министр инфраструктуры Швеции Тумас Энерот, который у нас ответственен за дорожную безопасность, будет председателем этой конференции. Мы надеемся, что на конференцию сможет приехать российский министр, отвечающий за эту сферу - министр внутренних дел Владимир Колокольцев", - сказал посол.

Как отметил дипломат, визит президента РФ Владимира Путина в Швецию маловероятен, "тем более, что мы только что встретились на этом уровне".

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посещал Санкт-Петербург в апреле для участия в Арктическом форуме.