Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.08.2019 12:45

На границе Литвы и Белоруссии задержана посылка с авиационными патронами, отправленная из РФ в Перу

Литовские таможенники задержали в понедельник на границе с Белоруссией груз с боеприпасами, отправленный из России.

Как сообщила таможня, в задержанной коробке оказались разрывные патроны, используемых на вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также на самолетах.

Водитель, везший груз из России в Литву, сообщил таможенникам, что принял груз в московском аэропорту "Домодедово". Он представил транзитную декларацию и прочие документы груза, а также девятикилограммовую коробку с патронами. Открывать ее водитель отказался, чтобы не нарушить герметичность упаковки.

В документах на груз говорится, что патроны доставляются из России, а их получатель - компания в Перу.

Согласно документам, цена одного патрона составляет 75,9 евро, а стоимость всего груза - почти 7,6 тыс. евро.

После консультаций с экспертами вооруженных сил Литвы, МИД и Министерства экономики, таможенники решили задержать этот груз.

Для импорта, экспорта или провоза транзитом через страны Евросоюза подобных товаров должна предоставляться соответствующая лицензия, которой не было у перевозчика. Кроме того, согласно регламенту западных санкций в отношении России, товары подобного рода запрещено провозить транзитом через Литву.

Это уже не первый случай, когда через Литву пытаются провезти объекты военного предназначения. В мае таможенники задержали при попытке ввоза из Белоруссии пусковые ракетные системы M20 Missile Weapon System Model. В этом случае было решено вернуть груз в Белоруссию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ГРАНИЦА, ПАТРОНЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


ЕС выделяет 17 млн евро на проекты приграничной сферы Литвы и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]