На границе Литвы и Белоруссии задержана посылка с авиационными патронами, отправленная из РФ в Перу

Литовские таможенники задержали в понедельник на границе с Белоруссией груз с боеприпасами, отправленный из России.
Как сообщила таможня, в задержанной коробке оказались разрывные патроны, используемых на вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также на самолетах.
Водитель, везший груз из России в Литву, сообщил таможенникам, что принял груз в московском аэропорту "Домодедово". Он представил транзитную декларацию и прочие документы груза, а также девятикилограммовую коробку с патронами. Открывать ее водитель отказался, чтобы не нарушить герметичность упаковки.
В документах на груз говорится, что патроны доставляются из России, а их получатель - компания в Перу.
Согласно документам, цена одного патрона составляет 75,9 евро, а стоимость всего груза - почти 7,6 тыс. евро.
После консультаций с экспертами вооруженных сил Литвы, МИД и Министерства экономики, таможенники решили задержать этот груз.
Для импорта, экспорта или провоза транзитом через страны Евросоюза подобных товаров должна предоставляться соответствующая лицензия, которой не было у перевозчика. Кроме того, согласно регламенту западных санкций в отношении России, товары подобного рода запрещено провозить транзитом через Литву.
Это уже не первый случай, когда через Литву пытаются провезти объекты военного предназначения. В мае таможенники задержали при попытке ввоза из Белоруссии пусковые ракетные системы M20 Missile Weapon System Model. В этом случае было решено вернуть груз в Белоруссию.
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