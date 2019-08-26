Иран готов к любым переговорам, соответствующим интересам страны и помогающим решению ее проблем - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя в понедельник предпринятый накануне блиц-визит главы иранского МИД Джавада Зарифа в Биарриц, высказался в поддержку переговорного процесса, который мог бы привести к процветанию страны.

"Если бы я знал, что та или иная моя встреча приведет к решению проблем народа, я бы не колебался, - сказал Рухани, выступая в эфире национального телевидения. - Я считаю, что ради наших национальных интересов мы должны использовать любые средства, поскольку национальные интересы нашей страны - это приоритет".

Заявления Рухани прозвучали на фоне критики визита Зарифа со стороны иранских консерваторов. В частности ультраконсервативное иранское издание "Кайхан" охарактеризовало этот визит как неуместный. В комментарии газеты отмечается, что второй визит Зарифа во Францию за последние несколько дней - "это показатель слабости и отчаяния".

"Эти неуместные шаги предприняты из соображений открытости, но определенно, не будет никакого другого итога, кроме усиления высокомерия и давления", - говорится в комментарии газеты.

Реформистская иранская газета "Этемад" в свою очередь назвала визит Зарифа в Биарриц "самым обнадеживающим моментом" за 15 месяцев со времени выхода США из многосторонней ядерной сделки с Ираном.

Сам Зариф считает итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

"Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После пространных переговоров с Ле Дианом (главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом - ИФ) и министром финансов (Брюно Ле Мэром - ИФ) я встретился с Макроном (президентом Франции Эмманюэлем Макроном - ИФ). Затем состоялся совместный брифинг для (представителей - ИФ) Великобритании и Германии", - написал Зариф в твиттере.

"Дорога вперед сложна, но лучше попробовать", - заключил иранский министр.

Зариф посетил Биарриц накануне по приглашению главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана. Там сейчас проходит саммит "Группы семи".