Иран готов к любым переговорам, соответствующим интересам страны и помогающим решению ее проблем - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя в понедельник предпринятый накануне блиц-визит главы иранского МИД Джавада Зарифа в Биарриц, высказался в поддержку переговорного процесса, который мог бы привести к процветанию страны.
"Если бы я знал, что та или иная моя встреча приведет к решению проблем народа, я бы не колебался, - сказал Рухани, выступая в эфире национального телевидения. - Я считаю, что ради наших национальных интересов мы должны использовать любые средства, поскольку национальные интересы нашей страны - это приоритет".
Заявления Рухани прозвучали на фоне критики визита Зарифа со стороны иранских консерваторов. В частности ультраконсервативное иранское издание "Кайхан" охарактеризовало этот визит как неуместный. В комментарии газеты отмечается, что второй визит Зарифа во Францию за последние несколько дней - "это показатель слабости и отчаяния".
"Эти неуместные шаги предприняты из соображений открытости, но определенно, не будет никакого другого итога, кроме усиления высокомерия и давления", - говорится в комментарии газеты.
Реформистская иранская газета "Этемад" в свою очередь назвала визит Зарифа в Биарриц "самым обнадеживающим моментом" за 15 месяцев со времени выхода США из многосторонней ядерной сделки с Ираном.
Сам Зариф считает итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.
"Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После пространных переговоров с Ле Дианом (главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом - ИФ) и министром финансов (Брюно Ле Мэром - ИФ) я встретился с Макроном (президентом Франции Эмманюэлем Макроном - ИФ). Затем состоялся совместный брифинг для (представителей - ИФ) Великобритании и Германии", - написал Зариф в твиттере.
"Дорога вперед сложна, но лучше попробовать", - заключил иранский министр.
Зариф посетил Биарриц накануне по приглашению главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана. Там сейчас проходит саммит "Группы семи".
Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России
Официальный Баку не признает т.н. «президентские выборы» в Абхазии - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Мексика близка к сделке для урегулирования конфликта вокруг газопровода - WSJ
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти в Италию на 53,7%
Россия в I полугодии поставила в Азербайджан шоколада на $13,5 млн
Уставный капитал UNEC определен в 49,5 млн манатов
МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами
Анталья приняла рекордные 10 млн иностранных туристов с начала года
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США