Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.08.2019 12:27

Иран готов к любым переговорам, соответствующим интересам страны и помогающим решению ее проблем - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя в понедельник предпринятый накануне блиц-визит главы иранского МИД Джавада Зарифа в Биарриц, высказался в поддержку переговорного процесса, который мог бы привести к процветанию страны.

"Если бы я знал, что та или иная моя встреча приведет к решению проблем народа, я бы не колебался, - сказал Рухани, выступая в эфире национального телевидения. - Я считаю, что ради наших национальных интересов мы должны использовать любые средства, поскольку национальные интересы нашей страны - это приоритет".

Заявления Рухани прозвучали на фоне критики визита Зарифа со стороны иранских консерваторов. В частности ультраконсервативное иранское издание "Кайхан" охарактеризовало этот визит как неуместный. В комментарии газеты отмечается, что второй визит Зарифа во Францию за последние несколько дней - "это показатель слабости и отчаяния".

"Эти неуместные шаги предприняты из соображений открытости, но определенно, не будет никакого другого итога, кроме усиления высокомерия и давления", - говорится в комментарии газеты.

Реформистская иранская газета "Этемад" в свою очередь назвала визит Зарифа в Биарриц "самым обнадеживающим моментом" за 15 месяцев со времени выхода США из многосторонней ядерной сделки с Ираном.

Сам Зариф считает итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

"Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После пространных переговоров с Ле Дианом (главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом - ИФ) и министром финансов (Брюно Ле Мэром - ИФ) я встретился с Макроном (президентом Франции Эмманюэлем Макроном - ИФ). Затем состоялся совместный брифинг для (представителей - ИФ) Великобритании и Германии", - написал Зариф в твиттере.

"Дорога вперед сложна, но лучше попробовать", - заключил иранский министр.

Зариф посетил Биарриц накануне по приглашению главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана. Там сейчас проходит саммит "Группы семи".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДИПЛОМАТИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президенту Франции необходимо активизировать диалог с Ираном, считают лидеры G7 Президент Ирана считает, что новая иранская система ПВО превосходит С-300 и похожа на С-400 В мире не будет безопасно, пока США не перейдут к рациональной политике - Рухани Рухани: Иран готов к третьему сокращению обязательств по СВПД Рухани считает пропагандой заявления США о создаваемой коалиции в Персидском заливе В Елисейском дворце заверяют, что не приглашали Рухани на саммит G7 - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]