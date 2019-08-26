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СНГ 26.08.2019 13:13

Глава МИД Анголы привез в Москву письмо президента этой страны Путину

Президент Анголы Жуан Лоренсу направил послание президенту РФ Владимиру Путину, сообщил глава МИД Анголы Мануэл Аугушту в понедельник на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Прежде всего, я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жуан Лоренсу президенту РФ Владимиру Путину", - сказал Аугушт.

Он отметил, что после визита президента Анголы в Россию продолжается работа, направленная на выполнение "тех программ, тех проектов, которые послужат укреплению экономики Анголы".

"Хотя основная задача в выполнении проектов лежит на бизнесменах, тем не менее, задачей правительства является отслеживание того, как происходит выполнение этих проектов", сказал глава МИД Анголы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АНГОЛА, РОССИЯ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]