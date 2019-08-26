Глава МИД Анголы привез в Москву письмо президента этой страны Путину

Президент Анголы Жуан Лоренсу направил послание президенту РФ Владимиру Путину, сообщил глава МИД Анголы Мануэл Аугушту в понедельник на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Прежде всего, я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жуан Лоренсу президенту РФ Владимиру Путину", - сказал Аугушт.

Он отметил, что после визита президента Анголы в Россию продолжается работа, направленная на выполнение "тех программ, тех проектов, которые послужат укреплению экономики Анголы".

"Хотя основная задача в выполнении проектов лежит на бизнесменах, тем не менее, задачей правительства является отслеживание того, как происходит выполнение этих проектов", сказал глава МИД Анголы.