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Финансы 26.08.2019 12:39

МБА расширяет филиальную сеть в регионах Азербайджана

Международный банк Азербайджана (МБА) в рамках расширения собственной сети обслуживания открыл новый филиал в Массалинском районе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МБА.

"МБА продолжает расширять свою сеть обслуживания, с целью предоставления клиентам и бизнес субъектам доступа к банковским услугам и продуктам. В рамках проводимых в этом направлении мероприятий, банк открыл новый филиал в Масаллы", - отметили в банке.

Таким образом, число филиалов МБА достигло 37, общее количество пунктов обслуживания клиентов - 76. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Масаллы, проспект Гейдара Алиева 34.

Филиал оснащен современными банковскими технологиями, и обладает всеми необходимыми условиями для предоставления клиентам качественного обслуживания. Частные лица и корпоративные клиенты смогут воспользоваться широким спектром банковских продуктов и услуг, включая кассовые и расчетные операции, потребительские и бизнес-кредиты, депозиты, денежные переводы, заказы пластиковых карт, коммунальные платежи, операции с наличностью и другие.

"Наряду с модернизацией филиалов, МБА также оценивает возможность открытия новых филиалов и отделений в регионах с широким клиентским потенциалом. «Масаллинский район - один из регионов, где растет бизнес, малое и среднее предпринимательство, а население все больше испытывает потребность в банковских услугах и продуктах. Наш новый филиал упростит доступ к финансовым ресурсам в регионе и удовлетворит потребности наших клиентов на самом высоком уровне", - отметил директор департамента по работе с филиалами МБА Эмиль Гадимов, слова которого приводятся в сообщении банка.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов

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Тэги: МБА, ФИЛИАЛ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]