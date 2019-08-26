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Дальнее зарубежье 26.08.2019 13:43

Израиль вдвое сократил поставки топлива в сектор Газа после ракетной атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вдвое сократить поставки топлива в сектор Газа в ответ на ракетные удары по Израилю, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, в понедельник израильские военные объявили, что эта мера вступит в силу незамедлительно до дальнейших распоряжений.

Ранее в понедельник в армии обороны Израиля сообщили, что израильская военная авиация нанесла несколько ударов по позициям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа.

Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты. Две из них были сбиты средствами ПВО Израиля, информации о том, что произошло с третьей ракетой, нет.

Информации о жертвах не поступало.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ТОПЛИВО, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]