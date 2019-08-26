Израиль вдвое сократил поставки топлива в сектор Газа после ракетной атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вдвое сократить поставки топлива в сектор Газа в ответ на ракетные удары по Израилю, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, в понедельник израильские военные объявили, что эта мера вступит в силу незамедлительно до дальнейших распоряжений.

Ранее в понедельник в армии обороны Израиля сообщили, что израильская военная авиация нанесла несколько ударов по позициям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа.

Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты. Две из них были сбиты средствами ПВО Израиля, информации о том, что произошло с третьей ракетой, нет.

Информации о жертвах не поступало.