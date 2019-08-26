Глава МИД Ирана прибыл на переговоры в Пекин

Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в понедельник в Пекин по приглашению китайского коллеги Ван И.

Визит Зарифа в Пекин был отложен на сутки из-за посещения иранским министром накануне французского Биаррица, где он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

Иранские СМИ сообщили в понедельник, что Зариф в Биаррице провел переговоры с лидерами стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, собравшимися на саммит G7.

Между тем представитель МИД Ирана сообщил, что поездка Зарифа в Биарриц никоим образом не связана с саммитом "большой семерки" и была предпринята по приглашению французской стороны.

"Визит не был секретным, и американцы знали о нем", - приводят иранские СМИ слова представителя МИД Исламской республики.

С Пекина Зариф начал свое азиатское турне, в ходе которого посетит также Японию и Малайзию.