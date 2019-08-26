Новейший иранский эсминец будет защищать иранские суда в Аденском заливе

Иранское командование направило новейший иранский эсминец "Саханд" в Аденский залив для обеспечения безопасности иранских судов в регионе, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".

Это первая миссия этого корабля, уточняет телеканал. В плавании его сопровождают два судна снабжения.

По данным "Пресс-ТВ", "Саханд" может в течение 150 дней подряд выполнять задания на море.

Телеканал напоминает, что эта группа кораблей впоследствии будет эскортировать иранские суда в Оманском и Персидском заливах.

"Пресс-ТВ" отмечает, что "Саханд" оснащен торпедными аппаратами, зенитным и противокорабельным вооружением, включая ракетные системы, противолодочным вооружением, и при этом построен так, чтобы быть малозаметным для радаров.