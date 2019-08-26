Новейший иранский эсминец будет защищать иранские суда в Аденском заливе

Иранское командование направило новейший иранский эсминец "Саханд" в Аденский залив для обеспечения безопасности иранских судов в регионе, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".
Это первая миссия этого корабля, уточняет телеканал. В плавании его сопровождают два судна снабжения.
По данным "Пресс-ТВ", "Саханд" может в течение 150 дней подряд выполнять задания на море.
Телеканал напоминает, что эта группа кораблей впоследствии будет эскортировать иранские суда в Оманском и Персидском заливах.
"Пресс-ТВ" отмечает, что "Саханд" оснащен торпедными аппаратами, зенитным и противокорабельным вооружением, включая ракетные системы, противолодочным вооружением, и при этом построен так, чтобы быть малозаметным для радаров.
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