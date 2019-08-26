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Регион 26.08.2019 14:05

Новейший иранский эсминец будет защищать иранские суда в Аденском заливе

Иранское командование направило новейший иранский эсминец "Саханд" в Аденский залив для обеспечения безопасности иранских судов в регионе, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".

Это первая миссия этого корабля, уточняет телеканал. В плавании его сопровождают два судна снабжения.

По данным "Пресс-ТВ", "Саханд" может в течение 150 дней подряд выполнять задания на море.

Телеканал напоминает, что эта группа кораблей впоследствии будет эскортировать иранские суда в Оманском и Персидском заливах.

"Пресс-ТВ" отмечает, что "Саханд" оснащен торпедными аппаратами, зенитным и противокорабельным вооружением, включая ракетные системы, противолодочным вооружением, и при этом построен так, чтобы быть малозаметным для радаров.

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Тэги: ИРАН, ЭСМИНЕЦ, АДЕН/ЗАЛИВ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]