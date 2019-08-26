Юань упал до 11-летнего минимума на фоне торговой войны США и КНР

Курс юаня к доллару в понедельник упал до минимума за 11 лет на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США.
В ходе торгов в Шанхае юань подешевел до 7,1425/$1 - минимальной отметки с 2008 года. Вместе с тем в Гонконге офшорный юань опустился до 7,1859/$1 - минимума с 2010 года, когда начался учет показателя.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник установил справочный курс нацвалюты на отметке 7,0570/$1, что оказалось выше, чем ожидали аналитики. Рыночный курс юаня может отклоняться от официального справочного значения не более чем на 2% в любую из сторон в течение дня
Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.
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