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Социум 26.08.2019 13:07

Глава азербайджано-российской межпарламентской группы дружбы отмечает высокий профессиональный авторитет I вице-президента Азербайджана

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев высоко оценивает вклад первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в укрепление российско-азербайджанских отношений.

Алиева 26 августа отмечает День рождения.

«Ваш высочайший профессиональный авторитет и блестящие управленческие компетенции, Ваш огромный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений вызывают неизменное восхищение»,- говорится в правительственной телеграмме Савельева, направленной Алиевой.

Российский парламентарий отметил, что невероятная созидательная энергия, колоссальная работоспособность, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат и ставить перед собой еще более сложные задачи – эти эталонные качества выдающейся во всех отношениях личности для него всегда будут связаны с именем первого вице-президента Азербайджана.

Савельев пожелал Алиевой крепкого здоровья, радости, семейного счастья и добра. «Пусть Вас всегда окружают верные друзья и любящие близкие, а всем намеченным планам сопутствует успех!»,- отмечается в телеграмме.

Мехрибан Алиева родилась в 1964 году в Баку. В 1982 году Алиева с золотой медалью окончила школу №23 и поступила в Азербайджанский государственный медицинский институт имени Наримана Нариманова на факультет лечебной профилактики. В 1988 году году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова. В 1988-1992гг работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]