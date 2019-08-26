Глава азербайджано-российской межпарламентской группы дружбы отмечает высокий профессиональный авторитет I вице-президента Азербайджана

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев высоко оценивает вклад первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в укрепление российско-азербайджанских отношений.

Алиева 26 августа отмечает День рождения.

«Ваш высочайший профессиональный авторитет и блестящие управленческие компетенции, Ваш огромный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений вызывают неизменное восхищение»,- говорится в правительственной телеграмме Савельева, направленной Алиевой.

Российский парламентарий отметил, что невероятная созидательная энергия, колоссальная работоспособность, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат и ставить перед собой еще более сложные задачи – эти эталонные качества выдающейся во всех отношениях личности для него всегда будут связаны с именем первого вице-президента Азербайджана.

Савельев пожелал Алиевой крепкого здоровья, радости, семейного счастья и добра. «Пусть Вас всегда окружают верные друзья и любящие близкие, а всем намеченным планам сопутствует успех!»,- отмечается в телеграмме.

Мехрибан Алиева родилась в 1964 году в Баку. В 1982 году Алиева с золотой медалью окончила школу №23 и поступила в Азербайджанский государственный медицинский институт имени Наримана Нариманова на факультет лечебной профилактики. В 1988 году году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова. В 1988-1992гг работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца.

Ф.Исазаде