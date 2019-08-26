Поставки второй батареи С-400 в Турцию начнутся во вторник - глава турецкого Минобороны

Компоненты второй батареи российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 начнут поступать в Турцию во вторник, сообщает в понедельник издание "Сабах" со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

По информации источников в министерстве обороны Турции, компоненты второй батареи С-400 будут доставляться на базу в Анкару так же, как в случае с первой батареей российских ЗРС.

"Сабах" напоминает, что поставки первой партии С-400 в Турцию завершились в конце июля: всего из России прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Власти Турции ранее заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

В свою очередь Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.