Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.08.2019 14:21

Поставки второй батареи С-400 в Турцию начнутся во вторник - глава турецкого Минобороны

Компоненты второй батареи российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 начнут поступать в Турцию во вторник, сообщает в понедельник издание "Сабах" со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

По информации источников в министерстве обороны Турции, компоненты второй батареи С-400 будут доставляться на базу в Анкару так же, как в случае с первой батареей российских ЗРС.

"Сабах" напоминает, что поставки первой партии С-400 в Турцию завершились в конце июля: всего из России прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Власти Турции ранее заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

В свою очередь Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Путин и Эрдоган обсудят Идлиб Эрдоган отправится в Москву 27 августа - СМИ Эрдоган и Путин обсудили по телефону Сирию и Ливию - турецкие СМИ В Кремле сообщили о возможности телефонного разговора Путина и Эрдогана в ближайшие дни Действия Турции в Идлибе не соответствуют сочинским договорённостям - Шаманов Начальники Генштабов Турции и РФ обсудили инцидент с турецкими военными в Идлибе - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]