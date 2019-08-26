Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила обновленную версию мобильного приложения «Ulduzum».

Абоненты Bakcell, скачавшие приложение «Ulduzum», могут с легкостью найти партнеров программы, получить коды для скидок и информацию о текущих предложениях. Также, новое приложение поможет пользователям узнать о сэкономленных суммах, активированных кампаниях, заработанных «кэшбеках», кодах использованных в течение дня и других преимуществах, предлагаемых в рамках программы лояльности «Ulduzum». Помимо всего, скачав приложение, абоненты смогут принять участие в различных играх и получить призы.

Обновленное мобильное приложение «Ulduzum» для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS можно скачать по следующим ссылкам:

https://apple.co/32yW5j5

http://bit.ly/UlduzumApp

Осуществляя одну из самых крупномасштабных программ лояльности в стране, Bakcell обеспечивает своих абонентов эксклюзивными скидками и уникальными возможностями. Сеть партнеров «Ulduzum», уже 5-й год считающаяся одной из самых успешных программ лояльности в Азербайджане, насчитывает более 500 точек продажи и услуг от более 300 местных и международных партнеров.

На сегодняшний день, преимуществами программы «Ulduzum» воспользовались более 3 миллионов абонентов Bakcell. Пользователи программы имеют возможность принять участие в эксклюзивных кампаниях и получить скидки от популярных ресторанов и отелей, престижных магазинов одежды, парфюмерии и электроники, а также медицинских, спортивных и развлекательных центров, популярных кинотеатров, банков, книжных магазинов, провайдеров кабельного телевидения, и других партнеров.

Более подробную информацию о программе можно получить на странице www.ulduzum.az

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89