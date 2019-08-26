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Туризм 26.08.2019 13:37

Анталья приняла рекордные 10 млн иностранных туристов с начала года

Турецкий курорт Анталья на Средиземном море принял рекордные 10 млн иностранных туристов с начала года, сообщает газета Hurriyet.

"По данным областного управления культуры и туризма, с 1 января по 22 августа 2019 года Анталия приняла рекордные 10 млн иностранных туристов, это на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,6 млн). За то же время в 2017 году провинцию посетили 6,7 млн путешественников", - пишет издание.

Как отмечает газета, лидерами турпотока стали граждане России, Германии и Украины.

По словам президента ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улькая Атмака, в этом году в провинции планируют принять 16 млн иностранных туристов. "В 2018 году Анталию посетили около 14 млн гостей. В этом году пока все идет так, как мы планировали. В августе курорты очень востребованы, мы надеемся, что в сентябре на них будет такой же спрос", - цитирует Hurriyet эксперта.

Атмак добавил, что доходы от туризма также значительно выросли. "В 2019 году мы рассчитывали на 10%-ный рост, но достигли этого показателя к концу августа", - сказал он.

Председатель Ассоциации отельеров и операторов средиземноморского туризма (AKTOB) Эркан Ягджи надеется на такие же темпы роста и зимой, когда туристическая активность и спрос на пляжный отдых значительно слабее.

По данным министерства туризма и культуры Турции, в первом полугодии страну посетило более 18 млн иностранных туристов, это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в июне число прибытий выросло на 18,1%, до 5,3 млн.

Власти Турции планируют принять 50 млн иностранных туристов по итогам 2019 года и получить около $35 млрд дохода от отрасли.

В первом полугодии 2019 года в Анталье отдохнули 2,1 млн российских туристов, что на 12,8% больше, чем в тот же период годом ранее.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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