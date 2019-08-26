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ТЭК 26.08.2019 14:38

Nord Stream 2 построен на три четверти - Миллер

Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1855 км, сообщает Nord Stream 2 AG.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении компании.

"Северный поток 2" перешел в последнюю четверть!" - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер журналистам.

Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.

Утяжеляющее бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия).

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]