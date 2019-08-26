Nord Stream 2 построен на три четверти - Миллер

Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1855 км, сообщает Nord Stream 2 AG.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении компании.

"Северный поток 2" перешел в последнюю четверть!" - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер журналистам.

Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.

Утяжеляющее бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия).

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.