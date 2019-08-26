Порошенко заявил о попытках атак изнутри и извне на армию, язык и веру

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждает, что в настоящее время предпринимаются попытки атак в информационном пространстве, на армию, церковь и язык.
"К сожалению, сейчас мы имеем огромное количество атак, в том числе со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Это является элементом гибридной войны", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".
По его словам, сейчас идет атака на армию - "в условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих", что нельзя допустить, "это крайне опасно".
"Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в том числе делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины - единственной церкви украинской. Это нельзя допустить", - продолжил Порошенко.
Кроме того, отметил пятый президент, происходит атака на украинский язык. "Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, планы ввести, пока что в отдельных регионах, второй официальный язык", - сказал он.
"Это будет иметь разрушительные последствия для государства", - опасается Порошенко.
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