Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.08.2019 15:03

Порошенко заявил о попытках атак изнутри и извне на армию, язык и веру

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждает, что в настоящее время предпринимаются попытки атак в информационном пространстве, на армию, церковь и язык.

"К сожалению, сейчас мы имеем огромное количество атак, в том числе со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Это является элементом гибридной войны", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

По его словам, сейчас идет атака на армию - "в условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих", что нельзя допустить, "это крайне опасно".

"Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в том числе делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины - единственной церкви украинской. Это нельзя допустить", - продолжил Порошенко.

Кроме того, отметил пятый президент, происходит атака на украинский язык. "Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, планы ввести, пока что в отдельных регионах, второй официальный язык", - сказал он.

"Это будет иметь разрушительные последствия для государства", - опасается Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, УГРОЗЫ, ПОРОШЕНКО


Похожие новости


НАТО использует украинский опыт в противостоянии гибридным угрозам - замгенсека альянса На Украине активизируются террористические группы, диверсанты могут атаковать военные объекты - министр обороны Полторак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]