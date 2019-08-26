Иран ощущает избыток мазута - аналитики

Американские санкции в отношении Тегерана вынуждают иранскую промышленность и энергетику переориентироваться с использования природного газа на мазут, сообщает общеарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на выводы аналитиков компании Wood Mackenzie.
Кроме экономических последствий, это ведёт к росту вредных выбросов в атмосферу, отмечают они.
Согласно прогнозам Wood Mackenzie, промышленные и энергетические предприятия Ирана в 2020 году сожгут 200 тыс. тонн экологически вредного мазута, что в два раза больше показателей 2018 года.
В настоящее время Иран, лишившись из-за санкций возможности реализовывать мазутное топливо, ощущает его избыток на внутреннем рынке.
Кроме того, с 2020 года вступают в силу новые правила Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO) о максимальном содержании серы в используемом морском топливе в 0,5%. Как сообщалось, сейчас во многих регионах мира содержание серы в морском топливе доходит до 3,5%. В этой связи Иран называется "главным претендентом" на нарушение новых норм судоходства.
"Аль-Арабийя" напоминает, что многие международные порты готовы применять самые суровые санкции к нарушителям правил IMO, а также приводит слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что санкции "не допустили" на рынок 2,7 млн баррелей иранской нефти в сутки.
Wood Mackenzie - глобальная группа компаний по проведению исследований, консультаций и анализа в области энергетики, химии, металлургии, горнодобывающей промышленности.
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