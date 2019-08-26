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Регион 26.08.2019 14:03

Путин и Эрдоган обсудят Идлиб

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник в Москве обсудят прежде всего ситуацию, складывающуюся в сирийском Идлибе.

"Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты и условились провести встречу в Москве, которая будет завтра", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Песков напомнил, что президент России неоднократно говорил о том, что "с пониманием относится к озабоченности наших турецких коллег".

"Но в то же время президент подтверждает свою озабоченность в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба, которая, конечно, не может осуществляться без соответствующего подавления и уничтожения этих террористов", - подчеркнул Песков.

По его словам, на переговорах с Эрдоганом "определенный акцент будет сделан на сирийских делах, это можно с легкостью предположить в связи с тем, что ситуация в Идлибе, который продолжает в соответствии с сочинскими договоренностями оставаться зоной ответственности Турции, является весьма напряженной".

Пресс-секретарь президента подтвердил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут "на полях" международного аэрокосмического салона "МАКС" в Жуковском. "Они вместе с Путиным посмотрят экспозицию и проведут двусторонние переговоры", - сказал он.

В минувшую пятницу пресс-служба президента РФ сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в сирийском Идлибе.

"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 г", - говорилось в сообщении.

В свою очередь, по информации агентства "Анадолу", Эрдоган заявил Путину, что действия сирийской правительственной армии в Идлибе привели к серьезному гуманитарному кризису в регионе.

Также Эрдоган сказал, что боевые действия в Идлибе вредят мирному процессу и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Турции.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ИДЛИБ


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