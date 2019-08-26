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Транспорт и связь 26.08.2019 14:05

Boeing рассчитывает на возобновление полетов 737 MAX в IV квартале 2019г - топ-менеджер

Boeing рассчитывает на возобновление эксплуатации модели Boeing 737 MAX в IV квартале 2019 года, сообщил вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет на пресс-конференции в Москве.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года", - сказал Тинсет.

Он добавил, что это решение прежде должно быть согласовано с авиавластями США. Boeing также находится в контакте по этому вопросу с авиавластями других стран.

Полеты и поставки Boeing-737 MАX приостановлены во всем мире с марта 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. В корпорации Boeing сообщали о проблемах с программным обеспечением системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете. В мае компания заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.

Boeing-737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное для замены семейства Boeing-737 Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. К 1 января 2019 года, по данным Boeing, операторам поставлено 350 таких лайнеров.

Российскими заказчиками этого типа являются "Победа", S7, "Уральские авиалинии" , NordStar и "ЮТэйр" .

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Тэги: РОССИЯ, BOEING, MAX, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]