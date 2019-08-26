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ТЭК 26.08.2019 14:14

Норвегия в июле увеличила добычу углеводородов на 29%

Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в июле на 28,9% - до 1,799 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,396 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Тем не менее, относительно июля 2018 года показатель сократился на 6%.

Продажи природного газа в прошлом месяце выросли на 0,1 млрд кубометров к маю и составили 9,5 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в июле составляло 1,447 млн б/с, что на 37% больше июньского объема и на 2% выше прогноза NDP. Относительно июля 2018 года показатель снизился на 5,2%.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, согласно предварительным расчетам, составил около 127,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 45,1 млн кубометров нефти и 70,9 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 7 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]