Норвегия в июле увеличила добычу углеводородов на 29%

Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в июле на 28,9% - до 1,799 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,396 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Тем не менее, относительно июля 2018 года показатель сократился на 6%.
Продажи природного газа в прошлом месяце выросли на 0,1 млрд кубометров к маю и составили 9,5 млрд кубометров.
В среднем производство нефти в июле составляло 1,447 млн б/с, что на 37% больше июньского объема и на 2% выше прогноза NDP. Относительно июля 2018 года показатель снизился на 5,2%.
Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, согласно предварительным расчетам, составил около 127,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 45,1 млн кубометров нефти и 70,9 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 7 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
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