Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня также Путин имеет в виду провести совещание по экономическим вопросам. Это одно из традиционных совещаний, которое проводит президент", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в совещании примут участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов.

"Как правило, эти совещания проводятся, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики и посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки", - сказал Песков.