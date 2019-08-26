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СНГ 26.08.2019 16:14

Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня также Путин имеет в виду провести совещание по экономическим вопросам. Это одно из традиционных совещаний, которое проводит президент", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в совещании примут участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов.

"Как правило, эти совещания проводятся, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики и посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]