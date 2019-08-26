Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми, как никогда

Президент США Дональд Трамп в понедельник отметил важность торговых переговоров с Китаем, отметив, что они значимы, как никогда.
"Наши переговоры очень значимы, я полагаю, значимы, как никогда. В деде заключения (торгового) соглашения мы сейчас находимся в сильной позиции, Это справедливое соглашение для всех", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможности отсрочки или отмены введения запланированных пошлин в отношении Китая, Трамп отметил: "Возможно все".
Ранее в понедельник Трамп сообщил, что американские представители, ответственные за вопросы торговли, получили два телефонных звонка от руководства Китая, в которых была выражена заинтересованность возобновлением переговоров о заключении торгового соглашения.
"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.
При этом. по словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров.
Фьючерсы на американские фондовые индексы после заявления Трампа перешли от падения к умеренному росту. Цены на золото, считающееся защитным активом, наоборот, нивелировали подъем и начали снижаться.
Как сообщалось, в пятницу президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.
Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.
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