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Дальнее зарубежье 26.08.2019 15:26

Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми, как никогда

Президент США Дональд Трамп в понедельник отметил важность торговых переговоров с Китаем, отметив, что они значимы, как никогда.

"Наши переговоры очень значимы, я полагаю, значимы, как никогда. В деде заключения (торгового) соглашения мы сейчас находимся в сильной позиции, Это справедливое соглашение для всех", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности отсрочки или отмены введения запланированных пошлин в отношении Китая, Трамп отметил: "Возможно все".

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что американские представители, ответственные за вопросы торговли, получили два телефонных звонка от руководства Китая, в которых была выражена заинтересованность возобновлением переговоров о заключении торгового соглашения.

"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

При этом. по словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров.

Фьючерсы на американские фондовые индексы после заявления Трампа перешли от падения к умеренному росту. Цены на золото, считающееся защитным активом, наоборот, нивелировали подъем и начали снижаться.

Как сообщалось, в пятницу президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]