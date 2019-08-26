Меркель заявила о намерении добиться переговоров между Россией и Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о желании организовать переговоры между РФ и Украиной и добиться прогресса в этом направлении в ближайшие месяцы.

"Меркель сказала, что она хочет проведения переговоров между Украиной и Россией, хочет прогресса по минским договоренностям", - сообщает пресс-пул Белого дома.

"Нам нужно попытаться продвинуться с этой темой в ближайшие месяцы", - цитирует пресс-пул слова Меркель, сказанные после встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

При этом канцлер назвала ситуацию вокруг Украины "большой проблемой", которую она хочет решить.

"Это большая проблема, а в мире и так достаточно проблем", - отметила она.

В преддверии проходящего в Биаррице саммита G7 активно поднимался вопрос о возможном приглашении России для участия в следующей встрече в 2020 году, уже в формате "группы восьми". Из этого формата Россию исключили в 2014 году в ответ на присоединение Крыма.

Так, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 следует восстановить, потому что многие обсуждаемые G7 вопросы касаются России.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что Россию исключили из G8 из-за ситуации на Украине, и указывала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.