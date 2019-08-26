Азерэнержи отремонтировало 2-ой гидроагрегат Шамкирской ГЭС

ОАО «Азерэнержи» завершило ремонт 2-го гидроагрегата Шамкирской ГЭС, отмечается в сообщении общества.
«Начиная с осени 2018 года, на станции в рамках реабилитационной программы на гидроагрегатах ГЭС, проводятся ремонтно-восстановительные работы. В частности, завершен ремонт 2-го гидроагрегата и осуществлен капитальный ремонт 330-киловольтного блочного автотрансформатора»,- говорится в сообщении.
Это позволило восстановить потерянную мощность, увеличить устойчивость и надежность.
В настоящее время работы ведутся на водосбросном сооружении Шамкирской ГЭС.
В рамках запланированных мероприятий предусмотрена реконструкция открытой распределительной установки, центра управления, системы диспетчерского управления SCADA и др.
Шамкирская ГЭС входит в каскад Шамкирской ГЭС и включает Шамкирскую ГЭС мощностью 380 МВт и и Еникендскую ГЭС мощностью 150 МВт.
Шамкирская ГЭС введена в строй в 1983 году.
Б.Рустамбеков
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