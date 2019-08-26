Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.08.2019 14:31

Азерэнержи отремонтировало 2-ой гидроагрегат Шамкирской ГЭС

ОАО «Азерэнержи» завершило ремонт 2-го гидроагрегата Шамкирской ГЭС, отмечается в сообщении общества.

«Начиная с осени 2018 года, на станции в рамках реабилитационной программы на гидроагрегатах ГЭС, проводятся ремонтно-восстановительные работы. В частности, завершен ремонт 2-го гидроагрегата и осуществлен капитальный ремонт 330-киловольтного блочного автотрансформатора»,- говорится в сообщении.

Это позволило восстановить потерянную мощность, увеличить устойчивость и надежность.

В настоящее время работы ведутся на водосбросном сооружении Шамкирской ГЭС.

В рамках запланированных мероприятий предусмотрена реконструкция открытой распределительной установки, центра управления, системы диспетчерского управления SCADA и др.

Шамкирская ГЭС входит в каскад Шамкирской ГЭС и включает Шамкирскую ГЭС мощностью 380 МВт и и Еникендскую ГЭС мощностью 150 МВт.

Шамкирская ГЭС введена в строй в 1983 году.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ГИДРОАГРЕГАТ, РЕМОНТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]