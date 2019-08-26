Начните все с нуля с AccessBank!

Независимо от того являетесь вы старым или новым клиентом, вы можете начать с нуля с AccessBank.

Каждый клиент, воспользовавшийся кампанией «Начнем с 0» получит кредитную комиссию в подарок! Кампания продлится до 13 сентября.

Таким образом, в рамках кампании клиенты имеют возможность получить потребительский кредит на срок до 36 месяцев и до 30 000 манатов. Согласно условиям акции, клиенты смогут получить до 10 000 манатов без залога.

На этом предложения банка не заканчиваются. Клиенты, заказывающие кредит онлайн, также могут получить скидку 1% к процентной ставке! Онлайн заказ позволяет клиентам получать кредиты без очереди, потратив в филиале на документацию всего 10 минут.

Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.

Вы можете заказать кредит здесь.