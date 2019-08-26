MIDA направит более 1 млн манатов на закупку лицензий и ПО

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит более 1 млн манатов на приобретение лицензий для системы «Льготное жилье», решений и программных обеспечений для обеспечения ее безопасности.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA подписала соответствующие договора с двумя компаниями на общую сумму 1 млн 28 тыс. 596,56 манат.

При этом, с ООО «Smart IT» подписан контракт на закупку необходимых лицензий для базы данных системы «Льготное жилье». Стоимость договора составляет 617 тыс. 470,4 манат.

Кроме того, с научно-производственной компанией «R.I.S.K.» подписан контракт на закупку решений, технического обслуживания и необходимых программных обеспечений по информационной безопасности системы «Льготное жилье». Стоимость договора – 411 тыс. 126,16 манатов.

Н.Аббасова