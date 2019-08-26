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Транспорт и связь 26.08.2019 14:44

MIDA направит более 1 млн манатов на закупку лицензий и ПО

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит более 1 млн манатов на приобретение лицензий для системы «Льготное жилье», решений и программных обеспечений для обеспечения ее безопасности.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA подписала соответствующие договора с двумя компаниями на общую сумму 1 млн 28 тыс. 596,56 манат.

При этом, с ООО «Smart IT» подписан контракт на закупку необходимых лицензий для базы данных системы «Льготное жилье». Стоимость договора составляет 617 тыс. 470,4 манат.

Кроме того, с научно-производственной компанией «R.I.S.K.» подписан контракт на закупку решений, технического обслуживания и необходимых программных обеспечений по информационной безопасности системы «Льготное жилье». Стоимость договора – 411 тыс. 126,16 манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, ПРОГРАММЫ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]