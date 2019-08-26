MIDA направит более 1 млн манатов на закупку лицензий и ПО

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит более 1 млн манатов на приобретение лицензий для системы «Льготное жилье», решений и программных обеспечений для обеспечения ее безопасности.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA подписала соответствующие договора с двумя компаниями на общую сумму 1 млн 28 тыс. 596,56 манат.
При этом, с ООО «Smart IT» подписан контракт на закупку необходимых лицензий для базы данных системы «Льготное жилье». Стоимость договора составляет 617 тыс. 470,4 манат.
Кроме того, с научно-производственной компанией «R.I.S.K.» подписан контракт на закупку решений, технического обслуживания и необходимых программных обеспечений по информационной безопасности системы «Льготное жилье». Стоимость договора – 411 тыс. 126,16 манатов.
Н.Аббасова
Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России
Официальный Баку не признает т.н. «президентские выборы» в Абхазии - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Уставный капитал UNEC определен в 49,5 млн манатов
МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами
Анталья приняла рекордные 10 млн иностранных туристов с начала года
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что атаковали военную цель в столице Саудовской Аравии
Выполнение Лондоном финансовых обязательств по Brexit является условием будущих хороших отношений с ЕС - Еврокомиссия
США будут помогать афганским военным и после соглашения с талибами - американский спецпредставитель
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США