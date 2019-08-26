Присоединение к G7 не является для России самоцелью - Песков

Россия не навязывает свое участие в клубе стран "Большой семерки", но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками, однако подключение к этому формату по приглашению какого-либо одного государства невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию в газете "Гардиан", которая сообщила, что участники саммита G7 чуть не рассорились по вопросу о приглашении РФ в этот клуб.
"Для России участие в "семерке" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - сказал Песков.
По его словам, президент РФ Владимир Путин "является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки". "С рядом стран "семерки" у нас развиваются позитивные контакты - давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на определенные разногласия, которые существуют с этими странами, на разных уровнях продолжается и развивается диалог, что помогает минимизировать недоверие и разногласия, помогает искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
"Надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся. Но, конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной страны невозможно, поскольку решения там принимаются консенсусом", - сказал Песков.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Биаррице допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.
"Вполне возможно, что Трамп пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году", - сообщило агентство Bloomberg.
Между тем в понедельник Трамп признал, что участники саммита G7 во французском Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в формате G8.
"У нас был разговор насчет России. Мое мнение - сказать "да" (на возвращение России в G8 - ИФ), некоторые со мной не согласились, другие - наоборот", - сказал он на полях саммита после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он уточнил, что в настоящий момент не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.
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