Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8943 RUR   0.0257 GBR   2.0853 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.17 -1.18 Brent 59.34 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.08.2019 16:34

США будут помогать афганским военным и после соглашения с талибами - американский спецпредставитель

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад опроверг сообщения о том, что одним из условий соглашения американцев с движением "Талибан" является прекращение помощи афганским военным.

"Никто не должен быть запуган или одурачен пропагандой! Позвольте мне прояснить: мы будем поддерживать афганские Вооруженные силы сейчас, а также после любого соглашения с талибами. Все стороны согласны с тем, что будущее Афганистана будет определяться на внутриафганских переговорах", - написал американский дипломат в своем твиттере в понедельник.

22 августа агентство Associated press со ссылкой на представителя талибов, пожелавшего остаться неназванным, сообщило, что США и движение "Талибан" в минувший четверг приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.

Он сообщил, что спецпредставитель США по Афганистану Халилзад в четверг провел переговоры с глазу на глаз с главным переговорщиком от талибов Абдулом Гани Барадаром.

Ранее госдепартамент США проинформировал, что после встреч с талибами в Дохе Халилзад посетит Афганистан, где обсудит ход мирного урегулирования в этой стране с представителями афганского руководства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с талибами идут "очень хорошо". Он отметил, что США, действительно, сократили военное присутствие в Афганистане приблизительно до 13 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


В Афганистане погибли двое американских военных - Миссия НАТО Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю Болтон отметил важную роль Узбекистана в интеграции Афганистана в центральноазиатский регион США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]