США будут помогать афганским военным и после соглашения с талибами - американский спецпредставитель

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад опроверг сообщения о том, что одним из условий соглашения американцев с движением "Талибан" является прекращение помощи афганским военным.

"Никто не должен быть запуган или одурачен пропагандой! Позвольте мне прояснить: мы будем поддерживать афганские Вооруженные силы сейчас, а также после любого соглашения с талибами. Все стороны согласны с тем, что будущее Афганистана будет определяться на внутриафганских переговорах", - написал американский дипломат в своем твиттере в понедельник.

22 августа агентство Associated press со ссылкой на представителя талибов, пожелавшего остаться неназванным, сообщило, что США и движение "Талибан" в минувший четверг приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.

Он сообщил, что спецпредставитель США по Афганистану Халилзад в четверг провел переговоры с глазу на глаз с главным переговорщиком от талибов Абдулом Гани Барадаром.

Ранее госдепартамент США проинформировал, что после встреч с талибами в Дохе Халилзад посетит Афганистан, где обсудит ход мирного урегулирования в этой стране с представителями афганского руководства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с талибами идут "очень хорошо". Он отметил, что США, действительно, сократили военное присутствие в Афганистане приблизительно до 13 тыс. человек.