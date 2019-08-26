Турция вскоре отправит войска в зону безопасности в Сирии - Эрдоган

Анкара скоро введет военный контингент в зону безопасности, созданную на территории Сирии на границе с Турцией, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наши беспилотники и вертолеты уже находятся в регионе. Очень скоро, наши наземные войска также войдут на территорию региона", - цитирует издание "Сабах" слова президента, сказанные на выступлении в провинции Муш.
"Я надеюсь, никто не будет испытывать наше терпение в том, что касается нашей решимости очистить от террористов границу с Сирией", - также сказал президент.
Однако Эрдоган указал на медленные темпы установления зоны безопасности в Сирии.
При этом он отметил, что, если США начнут затягивать реализацию договоренностей с Турцией относительно зоны безопасности, то Анкара начнет действовать в соответствии с собственными планами.
В то же время президент подчеркнул, что Турция отдает предпочтение диалогу и сотрудничеству в решении проблем северной Сирии.
Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.
Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России
Официальный Баку не признает т.н. «президентские выборы» в Абхазии - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Мексика близка к сделке для урегулирования конфликта вокруг газопровода - WSJ
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти в Италию на 53,7%
Россия в I полугодии поставила в Азербайджан шоколада на $13,5 млн
Уставный капитал UNEC определен в 49,5 млн манатов
МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами
Анталья приняла рекордные 10 млн иностранных туристов с начала года
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США