Турция вскоре отправит войска в зону безопасности в Сирии - Эрдоган

Анкара скоро введет военный контингент в зону безопасности, созданную на территории Сирии на границе с Турцией, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наши беспилотники и вертолеты уже находятся в регионе. Очень скоро, наши наземные войска также войдут на территорию региона", - цитирует издание "Сабах" слова президента, сказанные на выступлении в провинции Муш.

"Я надеюсь, никто не будет испытывать наше терпение в том, что касается нашей решимости очистить от террористов границу с Сирией", - также сказал президент.

Однако Эрдоган указал на медленные темпы установления зоны безопасности в Сирии.

При этом он отметил, что, если США начнут затягивать реализацию договоренностей с Турцией относительно зоны безопасности, то Анкара начнет действовать в соответствии с собственными планами.

В то же время президент подчеркнул, что Турция отдает предпочтение диалогу и сотрудничеству в решении проблем северной Сирии.

Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.