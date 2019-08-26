МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами

МЧС Азербайджан привлекло более 900 человек личного состава на борьбу с лесными пожарами на севере и юге республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«К операции по тушению пожаров, в целом, привлечены более 900 человек личного состава, порядка 70 единиц техники, 4 вертолета и самолета-амфибия Бе-200ЧС»,- говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что в результате оперативных мер полностью потушены пожары в лесополосе в южных районах Азербайджана – Лянкаране, Лерике, Ярдымлы, а также северном – Губе.

«Кроме того, локализовано распространение огня на большие территории и ведется борьба с огнем северо-западном Огузском и Габалинском районах и центральном Агсуинском и Исмаиллинском районах», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде