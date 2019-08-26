МЧС Азербайджана задействовало значительные силы для борьбы с лесными пожарами

МЧС Азербайджан привлекло более 900 человек личного состава на борьбу с лесными пожарами на севере и юге республики, сообщает пресс-служба ведомства.
«К операции по тушению пожаров, в целом, привлечены более 900 человек личного состава, порядка 70 единиц техники, 4 вертолета и самолета-амфибия Бе-200ЧС»,- говорится в сообщении.
МЧС отмечает, что в результате оперативных мер полностью потушены пожары в лесополосе в южных районах Азербайджана – Лянкаране, Лерике, Ярдымлы, а также северном – Губе.
«Кроме того, локализовано распространение огня на большие территории и ведется борьба с огнем северо-западном Огузском и Габалинском районах и центральном Агсуинском и Исмаиллинском районах», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России
Официальный Баку не признает т.н. «президентские выборы» в Абхазии - МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Мексика близка к сделке для урегулирования конфликта вокруг газопровода - WSJ
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти в Италию на 53,7%
Россия в I полугодии поставила в Азербайджан шоколада на $13,5 млн
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что атаковали военную цель в столице Саудовской Аравии
Выполнение Лондоном финансовых обязательств по Brexit является условием будущих хороших отношений с ЕС - Еврокомиссия
США будут помогать афганским военным и после соглашения с талибами - американский спецпредставитель
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США