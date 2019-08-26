Выполнение Лондоном финансовых обязательств по Brexit является условием будущих хороших отношений с ЕС - Еврокомиссия

Великобритания в связи с выходом из ЕС должна выполнить свои финансовые обязательства, принятых в статусе государства-члена ЕС, это единая позиция Евросоюза, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Все обязательства, взятые 28 государствами-членами, должны быть выполнены. И это касается также сценария в отсутствие соглашения (с Лондоном по Brexit - ИФ). От Соединенного Королевства ожидают выполнения его обязательств, принятых в статусе государства-члена", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Что касается угрозы британской стороны не выплачивать Евросоюзу средства в случае Brexit "без сделки", "важно расплатиться по счетам, если есть желание успешно начать новые отношения, основанные на взаимном доверии", отметила Андреева.

При этом она обратила внимание на то, что "официально этот вопрос до сих пор не был поставлен перед союзом".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью британскому телеканалу ITV News заявил: "Если мы выйдем без соглашения, конечно, о выплате 39 млрд фунтов стерлингов не надо будет более говорить. Я не буду вдаваться в цифры, но у нашей страны будет значительная сумма для того, чтобы потратить ее на наши собственные приоритеты. Это не угроза, это просто заявление о реалиях. Дела идут именно так".

В то же время в интервью британскому телеканалу Sky News Джонсон заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой.

"Отсутствие или наличие соглашения полностью зависит от наших друзей. Наши партнеры в ЕС и я полагаем, что в последние несколько дней нам удалось достичь достаточно много успехов, - сказал Джонсон. - Я думаю, в настоящий момент существует шанс на то, что у нас будет соглашение, но, для того, чтобы получить соглашение, мы должны быть готовы к выходу (из ЕС) без него".

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.