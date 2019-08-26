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Внешняя политика 26.08.2019 15:34

Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России

Президент России Владимир Путин уверен, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева принципиальный сторонник укрепления азербайджано-российских отношений стратегического партнерства.

Мехрибан Алиева 26 августа отмечает День рождения.

«Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет. Знаем Вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического партнерства между нашими государствами»,- говорится в поздравлении Путина, направленной Алиевой.

Президент РФ выразил уверенность, что «эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности».

Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. «Прошу передать сердечный привет Вашей семье»,- говорится в поздравлении.

От имени правительства РФ и от себя лично I вице-президента Азербайджана поздравил и Дмитрий Медведев.

«Хотел бы особо отметить Вашу значимую роль в решении масштабных социально-экономических задач, стоящих перед дружественным Азербайджаном. Вызывает уважение Ваше активное участие в продвижении крупных международных культурных и гуманитарных инициатив по линии ООН и ЮНЕСКО»,- говорится в послании Медведева.

Глава правительства РФ «убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана».

Медведев пожелал Алиевой здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех начинаниях.

Мехрибан Алиева родилась в 1964 году в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, ЛИДЕРЫ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]