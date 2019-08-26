Путин: Мехрибан Алиева – настоящий друг России

Президент России Владимир Путин уверен, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева принципиальный сторонник укрепления азербайджано-российских отношений стратегического партнерства.
Мехрибан Алиева 26 августа отмечает День рождения.
«Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет. Знаем Вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического партнерства между нашими государствами»,- говорится в поздравлении Путина, направленной Алиевой.
Президент РФ выразил уверенность, что «эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности».
Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. «Прошу передать сердечный привет Вашей семье»,- говорится в поздравлении.
От имени правительства РФ и от себя лично I вице-президента Азербайджана поздравил и Дмитрий Медведев.
«Хотел бы особо отметить Вашу значимую роль в решении масштабных социально-экономических задач, стоящих перед дружественным Азербайджаном. Вызывает уважение Ваше активное участие в продвижении крупных международных культурных и гуманитарных инициатив по линии ООН и ЮНЕСКО»,- говорится в послании Медведева.
Глава правительства РФ «убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана».
Медведев пожелал Алиевой здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех начинаниях.
Мехрибан Алиева родилась в 1964 году в Баку.
Ф.Исазаде
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