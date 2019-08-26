Проблема Кашмира касается лишь Индии и Пакистана - Трамп

Проблему Кашмира следует решать в двустороннем формате - Индии и Пакистану, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп по итогам встречи с индийским премьером Нарендрой Моди на полях саммита G7.
"Кашмир - это вопрос двусторонних отношений (между Индией и Пакистаном - ИФ", - цитирует слова Трампа издание "Хиндустан таймс".
При этом президент выразил мнение, что Индия и Пакистан вскоре разрешат свои противоречия.
Также Трамп считает, что "премьер Индии, в самом деле, чувствует, что держит проблему Кашмира под контролем".
На вопрос журналиста, остается ли в силе предложение президента посредничать между Индией и Пакистаном по проблеме индийского штата Джамму и Кашмир, Трамп отметил, что, по его мнению, Индия и Пакистан сами разберутся с этим вопросом.
Ранее в августе Трамп заявлял, что готов выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг индийского штата Джамму и Кашмир.
В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.
В свою очередь Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
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