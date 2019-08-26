Ингушский премьер уходит в отставку

Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев в ходе совещания сообщил, что написал заявление об отставке, передает корреспондент агентства. "Интерфакс-Юг".

"Я решил покинуть занимаемую должность. Соответствующее заявление уже написано", - сказал Евлоев, обращаясь к членам кабинета министров республики.