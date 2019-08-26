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СНГ 26.08.2019 15:53

Ингушский премьер уходит в отставку

Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев в ходе совещания сообщил, что написал заявление об отставке, передает корреспондент агентства. "Интерфакс-Юг".

"Я решил покинуть занимаемую должность. Соответствующее заявление уже написано", - сказал Евлоев, обращаясь к членам кабинета министров республики.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]