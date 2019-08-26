Цены на нефть перешли к росту на заявлениях Трампа, Brent выросла до $59,8 за баррель

Нефтяной рынок изменил направление в понедельник и перешел к росту на словах президента США Дональда Трампа о возобновлении торговых переговоров с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 подорожали на $0,44 (0,74%) - до $59,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,56 (1,03%), до $54,73 за баррель.

В понедельник Трамп заявил, что Белый дом на выходных получил два звонка от представителей Китая с предложением возобновить переговоры о подписании торгового соглашения, и что его команда намерена принять это предложение.

"Можно сказать, что мы ведем значимые переговоры, намного более значимые, чем когда-либо, - отметил Трамп на саммите G7 в Биаррице. - Возможно, я ошибаюсь, но сейчас мы в гораздо более выгодной позиции для заключения сделки, справедливой сделки для всех".

Между тем главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в соцсети Twitter, что, по его информации, телефонных переговоров на высшем уровне между двумя странами не было. "Стороны поддерживают контакты на техническом уровне, но их важность не столь высока, как намекает Трамп", - сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе Пекин заявил о введении дополнительных пошлин на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря. Это стало реакцией на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.

В том числе власти КНР впервые приняли решение обложить пошлиной импортируемую из США нефть.

"Все больше кажется, что Трампу соглашение нужно больше, чем Китаю, и сейчас он ведет очень опасную игру, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен. - Пока стоит принять, что пошлины будут повышены, что плохо отразится на экономическом росте и спросе на топливо".