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Дальнее зарубежье 26.08.2019 17:06

Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что атаковали военную цель в столице Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы провели атаку против военного объекта, расположенного на территории Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии, возглавляющей арабскую коалицию, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя повстанцев.

Он отметил, что при атаке использовался беспилотник с вооружением на борту.

Однако "Аль-Джазира" не указывает, какую именно цель атаковали хуситы.

Комментариев от властей Саудовской Аравии по поводу заявлений повстанцев пока не последовало.

"Аль-Джазира" напоминает, что накануне хуситы запустили 10 баллистических ракет по аэропорту города Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Согласно утверждениям повстанцев, ракетная атака привела к гибели десятков человек. В свою очередь арабская коалиция сообщила о перехвате не менее шести из выпущенных ракет.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, СТОЛИЦА, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]