Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что атаковали военную цель в столице Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы провели атаку против военного объекта, расположенного на территории Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии, возглавляющей арабскую коалицию, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя повстанцев.
Он отметил, что при атаке использовался беспилотник с вооружением на борту.
Однако "Аль-Джазира" не указывает, какую именно цель атаковали хуситы.
Комментариев от властей Саудовской Аравии по поводу заявлений повстанцев пока не последовало.
"Аль-Джазира" напоминает, что накануне хуситы запустили 10 баллистических ракет по аэропорту города Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Согласно утверждениям повстанцев, ракетная атака привела к гибели десятков человек. В свою очередь арабская коалиция сообщила о перехвате не менее шести из выпущенных ракет.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.
Хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.
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