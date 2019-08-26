Россия в I полугодии поставила в Азербайджан шоколада на $13,5 млн

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортировал шоколада на сумму $20 млн 306,24 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

"В январе-июне Азербайджан импортировал 7,984 тыс. тонн шоколада на сумму $20 млн 306,24 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в импорт количественном выражении увеличился на 4,6%, в стоимостном - на 9%", - отметили в правительстве.

Основным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, в I-ом полугодии 2019 года из РФ импортировано 5,815 тыс. тонн шоколада (рост на 13,9%) на сумму $13 млн. 483,39 тыс. (рост на 15,8%). В целом, на РФ пришлось 72,8% импорта шоколада в Азербайджан за январь-июнь 2019 года.

Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина. Так в течение января-июня из Украины импортировано 973,32 тонны продукции на сумму $1 млн 958,78 тыс.

В тоже время Азербайджан в январе-июне экспортировал 862,3 тонны шоколада (спад на 4,1%) на $1 млн 814,75 тыс. (спад на 8,2%). При этом экспорт в Россию составил 391,81 тонн (спад на 0,8%) на $831,34 тыс. (спад на 0,7%).

Б.Рустамбеков