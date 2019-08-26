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СНГ 26.08.2019 16:21

Президент предложил кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президентом России Владимиром Путиным внесены на рассмотрение депутатов Народного Собрания Ингушетии кандидатуры на должность главы региона, сообщается на официальном сайте республиканского парламента.

"Внесены следующие кандидатуры: депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Алихановича Зурабова и врио Главы РИ Махмуд-Али Макшариповича Калиматова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно региональному законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также заксобраниях соответствующих регионов. Каждая партия имеет право внести не более трех кандидатур.

Выборы главы республики по решению Народного собрания Ингушетии состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Юнус-Беком Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ГЛАВА, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]