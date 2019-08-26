ЕС готов помогать Бразилии в борьбе с лесными пожарами, но ждет от нее выполнения долгосрочных обязательств по климату

Евросоюз готов в срочном порядке помочь Бразилии бороться против лесных пожаров в Амазонии, а в долгосрочной перспективе будет настаивать на выполнении юридически обязывающих требований по климату в рамках соглашения ЕС - Mercosur, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы находимся в контакте с бразильскими и боливийскими властями. Мы в их распоряжении. Можем прийти на помощь, а также поддержать те страны-партнеры, которые непосредственно помогают Бразилии", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она упомянула при этом возможности спутниковой картографической службы ЕС Copernicus, которая может обеспечить космическими снимками пораженной пожарами территории Боливии, Бразилии, Парагвая и Перу.

Что касается соглашения о зоне свободной торговли ЕС - Mercosur (общий рынок стран Южной Америки, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай), речь идет о том, чтобы Бразилия выполняла конкретные обязательства по Парижским соглашениям по климату и другим соглашениям по защите окружающей среды, отметила Андреева.

В частности, к 2025 году Бразилия должна снизить выбросы парниковых газов на 37%, а также вести борьбу против незаконной вырубки лесов на некоторых территориях Амазонии.

То есть, пояснила представитель ЕК, когда соглашение после ратификации вступит в силу, будет поставлен вопрос о его юридически обязывающих условиях, выполнение которых сможет способствовать инвестициям и торговым обменам с Бразилией. ЕС будет внимательно отслеживать соблюдение этих условий.

Андреева повторила слова председателя Европейского совета Дональда Туска, сказанные им в минувшую субботу "на полях" саммита G7 в Биаррице, что трудно представить гармоничный процесс ратификации соглашения европейскими странами, пока правительство Бразилии допускает уничтожение лесов Амазонии.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.