Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти в Италию на 53,7%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал в Италию 5 млн 663 тыс. 739,65 тонн нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Стоимость поставленной в Италию нефти составила $2 млрд 749 млн 936,03 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта в январе-июне 2019 года в количественном выражении увеличился на 53,7%, в стоимостном – на 45,7%», - отметили в правительстве.

В общем объеме экспорта нефти в I-ом полугодии 2019 года на долю поставок в Италию пришлось 35,7%.

В число крупных покупателей азербайджанской нефти в отчетный период также вошли: Китай – 1 млн 310 тыс. 857,01 тонн (на $667 млн 55,12 тыс.), Индия – 1 млн 245 тыс. 448,91 тонн (на $624 млн 527,35 тыс.), Германия – 1 млн 167 тыс. 450,1 тонн на ($554 млн 720,55 тыс.), Израиль - 1 млн 140 тыс. 912,05 тонн (на $544 млн 456,79 тыс.), Испания - 895 тыс. 133,33 тонн (на $425млн 533,76 тыс.).

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2019 года декларированный экспорт нефти из Азербайджана составил 15 млн 833 тыс. 150,78 тонн на $7 млрд 671 млн 234,27 тыс.

Н.Аббасова