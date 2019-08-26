Уставный капитал UNEC определен в 49,5 млн манатов

Уставный капитал Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) определен в размере 49 млн 521,759 тыс. манатов.

Такой капитал указан в Уставе UNEC, утвержденный Кабинетом министров.

Согласно уставу, имущество UNEC состоит из уставного фонда, прочего имущества, переданного учредителем, средств, выделенных из госбюджета, а также полученных от платного образования, прочих поступлений в результате деятельности и пожертвований.

UNEC, согласно уставу, предоставляет образование по степеням бакалавра, магистратуры и докторантуры. Кроме того, UNEC имеет право реализовывать программы средне-специального и дополнительного образования и заниматься исследованиями различных сфер и направлений.

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне 2017 года распорядился о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета путем преобразования их в юридическое лицо публичного права. Согласно распоряжению, оба вуза перешлия в подчинение Министерства образования Азербайджана.

А.Мамедов