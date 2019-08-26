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ТЭК 26.08.2019 16:58

Мексика близка к сделке для урегулирования конфликта вокруг газопровода - WSJ

Администрация президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса достигла предварительной договоренности с четырьмя частными энергетическими компаниями для урегулирования конфликта, связанного с контрактами на поставку газа по новому трубопроводу, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По условиям соглашения, о котором может быть объявлено уже во вторник, Мексика будет платить более высокие сборы за транспортировку газа, чем изначально предполагалось, но в итоге достигнет номинальной экономии средств в размере около $600 млн, свидетельствует анализ проекта договоренности, с которым удалось ознакомиться WSJ.

Собеседники издания говорят, что эта предварительная сделка еще может сорваться. В понедельник обе стороны проведут очередной раунд переговоров.

В случае одобрения соглашение позволит ввести в эксплуатацию газопровод протяженностью 500 миль (800 км), который проходит по дну Мексиканского залива - от Южного Техаса до порта Тукспан на северо-востоке Мексики.

Строительство трубопровода, способного увеличить мощности по импорту газа латиноамериканской страны на 40%, завершилось в июне. Однако правительство Обрадора отказалось начать работу газопровода. Вместо этого государственная энергетическая компания Мексики CFE втянула строителей трубопровода вместе с двумя другими частными операторами в арбитраж.

По словам источников, миллиардер Карлос Слим в середине августа предложил решение конфликта напрямую президенту. Подразделение холдинга Grupo Carso, принадлежащего Слиму, является одной из четырех компаний, вовлеченных в конфликт.

Другие участники конфликта - канадская корпорация TC Energy (ранее известная как TransCanada), мексиканское подразделение Sempra Energy Ienova и мексиканская компания Fermaca.

Как отмечает WSJ, заключение сделки, вероятно, позволит избежать арбитражного разбирательства, которое могло бы затянуться на несколько лет.

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Тэги: МЕКСИКА, ГАЗОПРОВОД, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]